Grande successo per il “piercing solidale”, l’idea di uno studio a Olbia

L’iniziativa a Olbia.

Ancora una volta Olbia si dimostra una città solidale. Ha riscosso un grande successo l’iniziativa del “piercing solidale” lanciata da HdFamily, per aiutare il dormitorio e diverse famiglie olbiesi in difficoltà economiche.

Davanti allo studio, in via Val d’Aosta, il 6 settembre scorso c’erano più di 40 persone e tantissimi giovani. “Abbiamo parlato con il direttore del dormitorio per poter organizzare questa iniziativa – dichiara Christian Varchetta, titolare dell’attività -. Hanno lasciato un’offerta circa 70 persone, tra loro anche chi non ha fatto il piercing. Grazie a loro abbiamo raccolto mille euro che sono stati devoluti. La gente era già in fila dalle 8.30, fino alle 15.30. Siamo molto soddisfatti di aver aiutato tante famiglie che non arrivano purtroppo a fine mese”.