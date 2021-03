Il pittore di Olbia Enrico Deiana.

Nelle sue opere fa rivivere il Classicismo, dando però una connotazione contemporanea ai soggetti. È giovanissimo l’autore dei venti quadri esposti in questi giorni a Olbia nella sede dell’associazione Libere Energie, che hanno ottenuto un buon riscontro del pubblico. Enrico Deiana, di Nuoro ma olbiese di adozione, ha soltanto 28 anni e una carriera artistica in ascesa.

“Ho iniziato ad appassionarmi di pittura da quando avevo 14 anni – racconta il giovane pittore -, poi mi sono iscritto al liceo artistico di Olbia cominciando ad apprezzare la pittura classica”. Dopo il diploma si è iscritto alle Belle Arti di Firenze. La frequenta dal 2012 al 2016, dove si diploma in arti visive e comincia ad insegnare tra Cina e Toscana. “Insegno l’importanza di un ritorno alla classicità ricercandola nelle opere degli antichi maestri – ha detto l’artista -, ma rispettando l’epoca in cui viviamo”.

I suoi quadri, realizzati a olio, rappresentano temi contemporanei ma con lo stile dei grandi autori classici come Michelangelo. “Il più significativo è quello che sto realizzando in questo periodo – ha detto Deiana -, che rappresenta la natività profana della natura e che sto realizzando durante la mostra che sto tenendo in questi giorni per mostrare il dietro le quinte”.

(Visited 133 times, 133 visits today)