I topi a San Simplicio a Olbia.

Il quartiere di San Simplicio a Olbia è assaltato dai topi. Da un po’ di tempo tra le case passeggiano anche ratti di grosse dimensioni. Complice l’abbandono dei rifiuti sempre più quotidiano che si verifica all’interno delle storiche vie della città. Lo denunciano gli stessi residenti.

A causa di questa invasione in molti non possono più aprire porte e finestre. Stando alle segnalazioni, alcuni ratti sono entrati anche nel termoconvettore elettrico del soggiorno di un abitazione a pianterreno. In molti a San Simplicio hanno notato che gli animali escono dalle pozzette della rete fognaria e dall’asfalto, che è attualmente danneggiato.

