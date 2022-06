Il furto nel parco Fausto Noce a Olbia.

La pietra dedicata alla giovane Stefania, scomparsa a causa di un brutto male dieci anni fa, è sparita dal parco Fausto Noce.

L’episodio è avvenuto ieri, come denuncia la madre sui social. “Il 31 marzo del 2012 il giorno del suo compleanno dopo pochi mesi che Stefania è volata via -racconta – per un tumore fulminante, con i compagni del liceo di Olbia assieme ai miei cari, abbiamo piantato un ulivo e messa ai piedi dell’albero una pietra pitturata da me ed è rimasta lì per 10 anni”.

La mamma ha lanciato un appello per ritrovarla e rimetterla al suo posto. “Quest’anno il 2 aprile ho voluto sostituire la vecchia pietra con questa in trachite rosa fatta da un artigiano di Ozieri – spiega -. E’ stata una festa il giorno, con le amiche, parenti e amici, per Stefania, per il suo luogo magico, per ricordarla, per cantare con lei la sua canzone preferita, ‘La donna cannone’. Vi chiedo se è stato uno scherzo, un gesto non pensato, se non sapevate la triste e bella storia di Stefy, rimetterla o lasciarla ovunque essa si trovi sarebbe davvero davvero un gesto carinissimo. Se voi amici di Olbia che ho sempre vantato mi date una mano per ritrovarla nel cuor mio ve ne sarò grata. Non era solo una pietra, era la pietra di Stefy”.