L’esposizione sull’artigianato all’aeroporto di Olbia.

La Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia, in collaborazione con l’assessorato del Turismo della Regione Sardegna, organizza 3 giornate di dimostrazione degli artigiani sardi al lavoro per mostrare ai passeggeri i saperi degli antichi mestieri.

Nella hall centrale dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda sarà allestita un’esposizione colorata e significativa che offrirà al passeggero un’occasione per conoscere in diretta le lavorazioni di oggetti di artigianato artistico. Sarà così possibile assistere alla trasformazione di un’idea, personale e originale, in una creazione ed osservare come prende forma una delle più interessanti e autentiche attività della tradizione isolana tramandata dai maestri del “saper fare”.

A testimoniare queste abilità e ad animare i tavoli di lavoro sono stati selezionati 18 professionisti tutti certificati dalla piattaforma della Regione Sardegna. Gli “Artigiani in aeroporto” sono infatti un condensato delle categorie presenti nel sito sardegnartigianato.com, gestito dalla struttura dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

I professionisti delle botteghe si trasferiranno per tre giorni, dalle 14 alle 20, nell’area centrale dell’aerostazione di Olbia, trasformando la corsia prima degli imbarchi in un percorso di scoperta degli antichi mestieri, dove sarà possibile anche acquistare gli oggetti realizzati dagli artigiani.

A partecipare con i loro laboratori ed esposizioni saranno, per la categoria della lavorazione della ceramica, Artigianato Massidda di Monserrato (Ca), Vanessa Gagliega di Capoterra (Ca), Valeria Tola di Macomer (Nu) e Gruppo Interno di Rosaura Sanna di Nuoro; per la lavorazione del cuoio, Graziano Viale di Cabras (Or), per la tessitura e la lavorazione di tessuti, La Tessilarredo di Domenica Fadda di Calangianus (Ss), S’Iscaccu di Anna Deriu di Bolotana (Nu) Atelier Marinella Staico di Assemini (Ca), King George di Grazia De Vita di Quartu Sant’Elena (Ca); per il ricamo, L’Isola del ricamo di Decimomannu (Ca), per la modellazione del legno, Domenico Cugusi di Gavoi (NU) e Gian Piero Bitti di Nule (Ss); per l’oreficeria gli orafi Andrea Cadoni di Cagliari, Fratelli Nieddu di Dorgali (Nu) e Salvatore Goddi di Nuoro; a rappresentare la categoria della lavorazione del vetro la Vetro Tiffany Alcoa di Simaxis (Or), mentre per il metallo Francesca Frau di Serrenti (Vs) e AV Metal di Sarule (Nu).

Nei tre giorni di “Artigiani in aeroporto” si alterneranno le voci di 3 interpreti della musica italiana diretti dall’agroDj Max Borrelli che, con la rassegna “Borrelli & friends” creerà l’atmosfera giusta per stabilire con i maestri artigiani un contatto ancora più riservato ed uno scambio più empatico rafforzato dai collegamenti radio in collaborazione con Radio Supersound.

L’iniziativa si unisce ad altri eventi pensati e ideati dalla Geasar per la divulgazione e la conoscenza di quell’evoluzione e innovazione che la tradizione artigianale sarda esprime confrontandosi con il passato e adattandosi ai gusti e alla cultura dei nostri giorni.