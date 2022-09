I benefit del noleggio a lungo termine: perché ha così successo?

Il noleggio a lungo termine è una formula che sta riscuotendo un successo in costante crescita e, dunque, un interesse sempre maggiore. Le ragioni sono numerose: la curiosità attuale ha preso il posto dello scetticismo iniziale, visto che ormai si è capito che si tratta di una proposta realmente conveniente e che proprio per questo motivo merita di essere presa in considerazione in alternativa all’acquisto di un veicolo, sia esso usato o nuovo. Il long term rent (questa la sua denominazione in lingua inglese è consigliato, fra l’altro, a chi ha la necessità (o semplicemente il desiderio) di cambiare spesso macchina.

Il meccanismo di funzionamento è molto semplice: il contratto che si sottoscrive prevede che il versamento di un canone mensile fisso garantisca non solo la possibilità di usare il mezzo, ma anche l’accesso a una ricca gamma di servizi che includono l’assistenza stradale e la polizza assicurativa già pagata, ma anche la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. Inoltre, in caso di bisogno, si può sfruttare anche l’opportunità di utilizzare una vettura sostitutiva.

Se si è alla ricerca di una società che offra l’opportunità di trovare il veicolo giusto per il noleggio a lungo termine ci si può rivolgere a Rent4you, che mette a disposizione un vasto assortimento di proposte in grado di soddisfare tutte le esigenze, con soluzioni per tutte le tasche.

Non bisogna confondere il noleggio a lungo termine con il leasing. In questo caso, infatti, al termine del contratto il cliente deve solo restituire la vettura e non ha la possibilità di riscattarla come avviene, invece, con il leasing. La durata del contratto in genere è compresa da un minimo di 18 mesi a un massimo di 72; a volte può essere richiesto il versamento di un anticipo iniziale, ma non è obbligatorio. Ovviamente, con l’anticipo le rate successive saranno più “leggere”. Quel che è certo è che in ogni caso la rata è fissa e non può cambiare nel corso del contratto. Questo è uno degli aspetti più interessanti del noleggio a lungo termine, dal momento che è possibile pianificare in anticipo le proprie spese, senza costi imprevisti. Al tempo stesso, con il long term rent non ci si deve preoccupare della svalutazione del mezzo, visto che non se ne è proprietari. Infine, sono previsti vantaggi fiscali per le aziende e le partite Iva.