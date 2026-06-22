Sia e Voga a Tilibbas: sport, tradizione e spettacolo sul mare di Olbia

La 14ª edizione della Sia e Voga alla Marina di Tilibbas a Olbia si è conclusa con un grande successo di pubblico e partecipazione, confermandosi ancora una volta tra gli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina. Otto equipaggi si sono sfidati sabato 20 giugno in una cornice naturale di grande suggestione, dove sport, mare e convivialità si sono intrecciati in un clima festoso e coinvolgente che ha animato la Marina.

Protagonista assoluta della manifestazione è stata la sfida tra i chiattini, una competizione avvincente e molto sentita che ha regalato emozioni fino all’ultimo colpo di remo, conquistando l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico presente. Un appuntamento che rinnova e rafforza una tradizione capace di unire identità marinara, spirito sportivo e senso di comunità, trasformando la Marina di Tilibbas in un punto di aggregazione e festa condivisa.

A guidare e raccontare le varie fasi della manifestazione è stata la giornalista Antonella Brianda, che con professionalità e coinvolgimento ha accompagnato il pubblico lungo l’intera serata. La premiazione finale degli equipaggi vincitori è stata affidata al presidente Antonio Biddau e all’assessore e vicesindaco Sabrina Serra, presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Il prossimo appuntamento con la manifestazione è fissato per il 12 settembre alle ore 17:00, sempre alla Marina di Tilibbas, per un nuovo pomeriggio all’insegna dello sport, del mare e della tradizione.

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