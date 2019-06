L’appello del sindaco di Olbia ai commercianti del centro storico.

“Mi rivolgo a tutti i commercianti del centro storico di Olbia: aiutateci a mantenere bella la nostra città”. E’ questo l’appello rilasciato ai microfoni di Radio Internazionale dal primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi, ai commercianti del centro storico.

“Olbia è una città stupenda, a tal punto che molti che vi fanno ritorno affermano di non ricordarla così bella e vivibile. Tutto questo è sia grazie all’amministrazione, ma soprattutto all’iniziativa privata dei commercianti“, ha proseguito il primo cittadino.

“Ora che fa molto caldo, aiutateci a mantenere bella la città, innaffiando le piante poste vicino alle vostre attività. Per innaffiare tutti i fiori messi a dimora, infatti, ci vogliono mezzi e tempo. In questo modo ognuno farebbe la propria parte e noi come cittadini di Olbia ne saremmo infinitamente grati“.

