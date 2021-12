Sovraindebitamento e legge anti suicidi, l’appello che parte da Olbia

L’incontro di Olbia sul sovraindebitamento e legge anti suicidi.

E’ conosciuta come legge “Anti-suicidi” ma è poco nota e poco applicata. Per questo “L’Associazione Nazionale sul sovraindebitamento Rialziamoci Italia” ha organizzato lo scorso 3 dicembre con il Patrocinio del Comune di Olbia, della Fondazione Accademia, dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Avvocati di Tempio Pausania, una giornata informativa dal titolo “Legge n. 3/2012 e nuovo codice della crisi” con lo scopo primario di diffondere e rendere accessibile la legge n. 3/2012 detta “salva suicidi”, supportando la risoluzione di questo tipo di problematicità dei privati cittadini, professionisti e imprese non comprese dalla disciplina fallimentare.

Il Presidente della sede di Olbia Gianfranco Sanna, ringraziando la grande partecipazione di professionisti e Istituzioni, aprendo i lavori sottolinea come in questo momento di emergenza è ancora più importante lavorare in maniera sinergica con tutte le realtà associative e istituzionali presenti nel territorio, a partire dal Tribunale, al fine di aiutare tutti coloro che si trovano in una situazione di grande fragilità: la legge 3 funziona e deve essere applicata per contrastare il disagio esistente ed emergente.

Simonetta Lai, assessora alle politiche sociali del Comune di Olbia, portando i saluti dell’Amministrazione, evidenzia come l’attivazione dello sportello di primo ascolto in Assessorato possa rappresentare un importante ed ulteriore strumento per rispondere alle esigenze, sempre più crescenti, delle famiglie e delle imprese olbiesi duramente colpite dalla crisi economica, rilanciando la necessità di lavorare in rete.

Gabriela Savigni e Carlo Selis, rispettivamente presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e presidente dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, intervenuti durante il convegno, mettendosi a disposizione dell’Amministrazione per l’apertura di uno sportello di primo ascolto, rimarcano la necessità attuare insieme a Rialziamoci Italia, corsi di formazione per i professionisti specifici sulla legge 3, al fine di renderne capillare l’applicazione.

La Presidentessa Nazionale Monica Mazzotta raccoglie l’invito dell’Amministrazione e degli Ordini e nel suo intervento, attraverso l’Associazione, mette a disposizione dei Comuni del territorio un servizio di primo ascolto gratuito attraverso il numero verde 800.03.2012 e lo Sportello Nazionale Telematico Anticrisi (accessibile al seguente link http://bit.ly/Sportello-Nazionale-Telematico-Anticrisi ) attraverso il quale i cittadini possono prenotare in modo semplice e veloce un appuntamento telematico di mezz’ora con nostri professionisti “esperti del debito”, a loro disposizione a titolo gratuito.

Domenico Ruzzittu, Direttore della Caritas Diocesana e Marco Decandia, membro del direttivo della Fondazione Anti Usura SS Simplicio ed Antonio, esponendo i numeri del Rapporto Caritas con sempre più cittadini in difficoltà, sottolineano come in questo momento particolare, reso ancora più difficile dalla pandemia, l’usura possa trovare terreno fertile anche in un territorio come il nostro, rimarcando la necessità di fare rete con le Associazioni, le Istituzioni locali e il Tribunale.

Conclude il convegno il coordinatore nazionale e referente dell’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) segretariato sociale “Rialziamoci Italia – Olbia” Giorgio Lorenzo, il quale afferma quanto sia necessario dare concretezza e favorire l’accesso del debitore, sia privato, sia azienda non fallibile, agli O.C.C. per favorire la risoluzione del sovraindebitamento per i suoi risvolti macroeconomici e sociali. Continua nel suo intervento quanto sia doveroso ricordare che il fine ultimo della legge n. 3/2012 “salva suicidi” è, infatti, evitare che il sovraindebitato finisca nella rete dell’usura e dell’estorsione o, se vi è già entrato, al fine di aiutarlo a uscirne.

Partendo dalla sede di Olbia, coinvolgendo le realtà presenti al convegno, l’Associazione Rialziamoci Italia ha voluto presentare il progetto “osservatorio nazionale sul sovraindebitamento”: Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania, Comune di Olbia, Caritas diocesana di Tempio Ampurias, Fondazione regionale anti-usura SS Simplicio e Antonio e la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni, con lo scopo di garantire la piena applicabilità della Legge 3/2012 e del Codice della Crisi.

L’obiettivo è quello di sottoscrivere un protocollo d’intesa volto a rendere operativo e concreto l’intervento sul territorio in materia di sovraindebitamento, coinvolgendo nello stesso il Tribunale di Tempio Pausania, “attore” indispensabile per il buon esito delle procedure di legge 3/2012.

L’obiettivo è quello di riunirsi trimestralmente o in presenza o in modalità telematica per rendicontare l’operato e tracciare le linee guida di interventi mirati alla risoluzione delle problematiche rilevate. Tra le prime proposte lanciate dall’Associazione vi sono:

L’organizzazione di convegni sull’alfabetizzazione finanziaria;

la creazione di sportelli telematici dedicati ai Comuni patrocinanti, al fine di dare risposta ai loro cittadini;

la destinazione di contributi a fondo perduto da parte di Caritas, Regione e Comuni per i sovraindebitati indigenti (inseriti nell’ultimo aggiornamento della legge 3/2012) per sostenere i costi di avvio delle procedure;

la fattiva collaborazione con la fondazione regionale antiusura SS Simplicio e Antonio per l’utilizzo dei fondi antiusura previsti dalla legge 108/1996 anche ai fini della legge 3/2012