La nuova stazione di Olbia.

Si avviano verso la conclusione i lavori della nuova stazione ferroviaria di Olbia. La struttura che accoglie la biglietteria e gli uffici del nuovo complesso è già pronta. Si tratta della più moderna stazione della Sardegna, che accoglie oltre alla biglietteria anche un’edicola e un bar.

In questi giorni sono in corso i lavori per ammodernare i binari, con la posa di nuove infrastrutture. Lo si evince un’ordinanza in corso firmata dal Comune sviare il traffico veicolare in prossimità dei passaggi a livello. Le auto saranno deviate all’intersezione con via acquedotto e via Tavolara per i veicoli provenienti da via Roma. L’ordinanza è valida fino al giorno 6 ottobre.