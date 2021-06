I lavori della stazione di Olbia.

A che punto è il cantiere della nuova stazione ferroviaria di Olbia? Il cantiere procede senza sosta e gli operai stanno ultimando di completare la facciata della struttura.

La nuova sede.

I lavori, cominciati nel 2018, saranno ultimati entro il 2021 nella stagione autunnale. Le pensiline sono quasi ormai ricoperte dai pannelli che compongono la facciata della struttura. Dentro la nuova sede sono previsti anche servizi, come un’edicola e un bar, mentre fuori è in fase di realizzazione un parcheggio per la sosta veloce, stalli per i taxi e autobus.

Per realizzare l’opera, al fine di arretrare la stazione e liberare la città dai binari, sono stati spesi più di 11 milioni euro.

