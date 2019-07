L’auto parcheggiata nella spiaggia di Cala Banana a Olbia.

All’estate cafona, si sa, non c’è mai fine. L’ultima denuncia della maleducazione degli automobilisti arriva da una foto che sta facendo il giro del web in queste ore.

Un suv è parcheggiato su una duna di sabbia di Cala Banana, nel comune di Olbia. Esattamente vista ombrellone. Forte delle quattro ruote motrici del veicolo, il cafone di turno non ha badato ai divieti e alla coscienza e ha parcheggiato a pochi metri dal mare.

Non sono mancate le proteste da parte degli altri bagnanti. Qualcuno ha provato a chiamare anche la polizia municipale. Ma, quando è arrivata la pattuglia, pare che il cafone fosse già andato via. Verso un altro parcheggio in spiaggia?

