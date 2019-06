Lavori in corso nelle vie dei Santi.

In tre mesi le vie dei Santi a Olbia cambieranno look. Ad annunciarlo è il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, in un incontro con i cittadini. L’incontro, avvenuto ieri sera, ha visto la partecipazione di molti residenti.

Pozzanghere, fossi e buche fanno da cornice in queste vie. Il sindaco Nizzi sta cercando di porre rimedio a questa grave situazione che dura da anni e annuncia l’inizio dei lavori.

Lavori che avranno un importo di oltre 600 mila euro. Nelle vie Santa Elena, Santa Chiara e San Michele verrà realizzata la rete gas, Enel, Telecom, l’asfalto, insomma tutto ciò che serve per rendere vivibile e percorribile una strada.

“Abbiamo pensato di dare tutti questi servizi iniziando dalle reti del gas, Telecom, acqua e dell’energia e poi si asfalta- afferma il sindaco di Olbia Nizzi- Abbattiamo finalmente i cavi volanti. Siamo e saremo sempre attenti a ridurre le situazioni di difficoltà dei nostri concittadini “.

Tantissimi i cittadini che hanno esposto i maggiori problemi nelle vie Santa Monica, Sant’Elena e così via. In alcune vie non arriva persino la rete dell’acqua di Abbanoa. “Cercheremo di mettere a posto le maggiori criticità di queste vie- conclude il sindaco Nizzi- Ci rivediamo tra mesi“.

