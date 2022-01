Il collegamento di Volotea tra Olbia e Deauville.

Volotea lancia un nuovo volo per collegare Olbia con la città francese di Deauville, piccolo comune situato nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia.

La tratta sarà attiva dal 10 maggio ed avrà una frequenza settimanale, di martedì, con 6mila posti messi in vendita. Un’opportunità in più sia per i francesi di ammirare le bellezze della Gallura, sia per i sardi di visitare gli splendidi borghi caratteristici della Normandia.