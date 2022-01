Il monitoraggio Gimbe in Sardegna.

Torna a salire la curva dei contagi in Sardegna nell’ultimo monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che vede aumentare anche la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid. Secondo l’ultimo bollettino coronavirus di ieri intanto, i nuovi casi positivi sono 1.461 con 10 decessi.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 19 al 15 gennaio salgono da 1.304 a 1.425. Dopo la leggere discesa di settimana scorsa, la variazione percentuale dei nuovi casi segna un +11,3%. Cresce anche la percentuale di posti letto occupati da pazienti covid: in area medica sale al 20,6%, mentre in terapia intensiva è al 15,2%. Ieri si registravano 32 pazienti in terapia intensiva e 327 in area medica.

Analizzando la situazione delle province della Sardegna il maggior numero di nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti nell’ultima settimana si registra a Nuoro con 1.369, segue Oristano con 1.251, Cagliari con 486, il Sud Sardegna con 344 e infine Sassari con 340.

La situazione in Italia.

Per quanto riguarda l’Italia il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 19-25 gennaio 2022, rispetto alla precedente, una lieve diminuzione di nuovi casi (1.197.970 vs 1.243.789) e un aumento dei decessi (2.519 vs 2.266). In aumento i casi attualmente positivi (2.689.262 vs 2.562.156), le persone in isolamento domiciliare (2.667.534 vs 2.540.993), i ricoveri con sintomi (20.037 vs 19.448), mentre scendono le terapie intensive (1.691 vs 1.715) . In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 2.519 (+11,2%), di cui 141 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: -24 (-1,4%)

Ricoverati con sintomi: +589 (+3%)

Isolamento domiciliare: +126.541 (+5%)

Nuovi casi: 1.197.970 (-3,7%)

Casi attualmente positivi: +127.106 (+5%)