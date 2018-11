La Ztl di Olbia fa ancora discutere.

Importanti novità sul caso dei ricorsi per la Ztl di Olbia. Hanno anticipato al 23 novembre 2018 tutte le udienze già fissate fino a metà del 2019. Nello stesso giorno è previsto l’esperimento giudiziale che coinvolgerà i giudici: il dott. Floris e il dott. Denti. Il sopralluogo nella Ztl consentirà ai giudici di capire sia le obiezioni dei ricorrenti sia la difesa dell’ente amministrativo.

Inoltre, l’ordinanza del prefetto che ha stabilito l’illegittimità dei verbali plurimi apre un filone di possibili ricorsi non indifferenti. Nel frattempo chi ha ricevuto i verbali plurimi e non li ha già pagati, una volta ricevute le cartelle dall’Ader potrebbe ricorrere. Prima di ricorrere potrebbe anche presentare una richiesta di annullamento in autotutela, che se non viene evasa potrebbe portare alla condanna del Comune. Quindi se non annullano in autotutela e il multato fa ricorso potrebbero esser condannati per le spese e per il danno erariale.

