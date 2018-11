Revocata l’ordinanza.

Revocata l’ordinanza n.95 del Comune di Olbia che vietava la raccolta e il consumo di cozze nella zona: “Isola del Cavallo-Scoglio di mezzo cammino-Foci del Padrongianus”, Cala Saccaia, in concessione al Consorzio Molluschicoltori di Olbia.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha diffuso un’ordinanza di revoca, in quanto le analisi fatte non fanno emergere la presenza di nessun batterio dannoso al consumo. L’ordinanza precedente segnalava la presenza di “escherichia coli” in alcuni mitili prelevati.

