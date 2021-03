Forza Italia, nomina per pari opportunità e disabilità nel territorio di Padru

Il giovane Carta promette impegno e dedizione.

La coordinatrice regionale del del dipartimento pari opportunità e disabilità di Forza Italia, Tamara Collu, ha nominato il giovanissimo Alessio Carta responsabile dello stesso dipartimento per il comune di Padru.

Carta, 17enne di Padru, studia a Ozieri presso l’Istituto Antonio Segni, in cui è rappresentante degli studenti, è tesserato col partito di Berlusconi dallo scorso dicembre.

“Spero di poter svolgere al meglio questo incarico molto delicato nonostante la mia giovane età, lo farò con responsabilità e dedizione – afferma il giovanissimo attivista -. Dialogo e ascolto saranno i miei principali compagni di viaggio, mi impegnerò per individuare necessità, problematiche e circostanze difficili che devono essere prese in carico e risolte per aiutare i soggetti meno fortunati. Mi occuperò di tutta la comunità, anche di chi non nutre simpatia per il mio partito, vincendo anche i pregiudizi di chi potrebbe reputarmi troppo giovane per questo incarico”.

