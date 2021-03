La nuova lista civica a Olbia.

Nasce la lista civica Vivere Olbia in appoggio al candidato sindaco Augusto Navone. “La lista civica nasce da un percorso di ascolto e coinvolgimento del tessuto sociale olbiese – scrivono i promotori -. Un lavoro che continuerà in questi mesi con una serie articolata di eventi mirati e aperti alle tante energie, esperienze e professionalità della nostra città”. Nessun nome per il momento, ma prima l’identità della lista.

“Il punto di forza sarà l’esperienza civica di ogni candidato, uniti non da colori politici ma dalla voglia di un nuovo percorso colorato dall’amore per la propria città e il proprio territorio. Olbia ha bisogno di novità e freschezza. I candidati verranno presentati successivamente con appositi comunicati e iniziative”, assicurano.

Perché Vivere Olbia? “Perchè vogliamo vivere la nostra città a 360 gradi – fanno sapere i promotori della lista civica -. Vogliamo vivere le nostre spiagge con un piano di utilizzo dei litorali nuovo e con più servizi utili ai cittadini. Vogliamo vivere l’agro sostenendo e tutelando le imprese locali”.

