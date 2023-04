Palau, la missione popolare dei francescani per risvegliare la fede

La missione popolare a Palau.

Ieri, a Palau, è stata avviata la Missione popolare che vedrà la partecipazione di 30 missionari francescani, sia uomini che donne. La celebrazione solenne è stata guidata dal vescovo Sebastiano Sanguinetti.

Il parroco, don Paolo Pala, ha scelto di compiere un’azione piuttosto impegnativa per ridare nuova vita alla comunità. Questa scelta ha richiesto uno sforzo particolare in termini di organizzazione ed economia, ma l’obiettivo resta quello di risvegliare una comunità che talvolta sembra un po’ sopita nella fede.

Il gruppo di missionari provenienti dall’Umbria e dalla Sardegna è arrivato in città per raggiungere la famiglia francescana fino al 18 aprile. Avranno riunioni pubbliche negli oratori, nelle scuole, nel municipio e in diversi posti di lavoro. Inoltre, visiteranno le case delle persone anziane e malate.

