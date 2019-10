Un nuovo sito per il Comune e per la promozione del territorio di Palau

La presentazione.

Il Comune di Palau presenta un nuovo progetto per lo sviluppo e la promozione del territorio, allo scopo di favorire un rapporto più diretto e immediato con i cittadini.

È la promozione digitale, ormai principale strumento di comunicazione, l’obiettivo strategico dell’investimento, per attirare un numero maggiore di visitatori. Un innovativo sistema integrato di comunicazione è quello realizzato dalla GaspariLab Srl, che si è aggiudicata la gara, indetta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al costo complessivo di 25mila euro.

Il lavoro di completo restyling ha coinvolto il sito istituzionale www.palau.it e il portale turistico www.palauturismo.com, oltre alla creazione della nuova App MyPalau, scaricabile gratuitamente dagli store digitali di Google e di Apple.

Tutto il sistema interagisce per favorire l’uniformità dell’informazione: la pubblicazione su una piattaforma permette la diffusione contemporanea su ogni altro mezzo, compresi ovviamente i canali social istituzionali del Comune e dell’ufficio turismo Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e YouTube.

In un solo progetto è racchiuso tutto il mondo della pubblica amministrazione locale: dalle informazioni istituzionali e amministrative, alle news ed eventi organizzati dal Comune, dalla possibilità di geolocalizzare uffici comunali e punti di interesse alle curiosità di un territorio ricco di storia, spiagge, percorsi campestri e luoghi da scoprire.

Il sito istituzionale palau.it è stato completamente ridisegnato per seguire le linee guida di AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, sul design dei portali web delle Pubbliche Amministrazioni.

Rispetta il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) attraverso la predisposizione di servizi online, costantemente aggiornati con le norme di riferimento. E’ interamente responsive, si adatta cioè graficamente al dispositivo con il quale è visualizzato, sia desktop, tablet o mobile. Il portale www.palauturismo.com, fondamentale per la promozione turistica del territorio palaese, è sviluppato per rispondere alle esigenze di un mondo sempre connesso: la facilità e semplicità nella ricerca di mete turistiche, scelta influenzata dalla quantità e qualità delle immagini e dei video pubblicati.

I visitatori digitali trovano su palauturismo.com quello che serve per programmare il loro soggiorno a Palau, scoprendo le attività commerciali, le informazioni sul settore ricettivo, fulcro della nostra economia ed i servizi che il territorio offre: dalle informazioni sulle spiagge ai parcheggi, dagli eventi che il Comune organizza a molto altro ancora.

Ed infine, MyPalau, disponibile gratuitamente sull’Apple Store e Google Play. E’ stata creata per far convergere in una sola app il flusso di informazioni istituzionali, turistiche, culturali e commerciali, sia in uscita verso la cittadinanza sia, grande novità, in entrata verso il Comune, per una più diretta comunicazione.

Rappresenta un’importante innovazione per la promozione di Palau e per una maggiore trasparenza e informazione istituzionale. La volontà dell’Amministrazione è stata quella di aggiornare il sito istituzionale, primario strumento di comunicazione, sviluppando la parte turistica e introducendo la novità app, allo scopo di avvicinare al Comune e tenere sempre aggiornati i cittadini, offrendo loro la possibilità di usufruire di numerosi altri servizi digitalizzati.

Tra questi: le segnalazioni ai settori del Comune, il calendario e gli avvisi della raccolta differenziata, il piano di emergenza della Protezione Civile e i conseguenti alert meteo in tempo reale in caso di emergenze, attraverso

un avanzato sistema di notifiche push direttamente sugli smartphone o sms sui telefonini basic.

