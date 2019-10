Giovane nigeriano finisce in manette a Olbia.

E’ avvenuta ieri, intorno a mezzogiorno, come anticipato da La Nuova Sardegna, una lite tra due uomini, degenerata poi in una rissa sotto gli occhi dei passati che hanno subito contattato il 113 per placare il litigio avvenuto in via Galvani a Olbia.

I due di nazionalità nigeriana hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni pesantemente e all’arrivo delle forze dell’ordine uno dei due è riuscito a scappare senza lasciare traccia, ed è tutt’ora ricercato, mentre l’altro, un ragazzo nigeriano di 22 anni è stato bloccato dai poliziotti.

Il giovane è andato in escandescenza avventandosi sugli agenti cercando di strappare la pistola dalla fondina di uno dei due, venendo però placato e ammanettato.

(Visited 29 times, 29 visits today)