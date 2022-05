Approvato il progetto di Palau.

A Palau nascerà un sottopasso pedonale per accedere alle scuole di via del Faro. Il progetto, approvato dalla giunta comunale, prevede la realizzazione di un passaggio sotto in prossimità del ponte ferroviario, per mettere in sicurezza il passaggio dei bambini.

Per l’intervento è stata prevista una spesa di 150mila euro e sarà realizzato in via Folgore. Si tratta di un progetto importante in quanto risolverà i problemi di accesso nelle due scuole, aree delicate in quanto fruibili da bambini e genitori.