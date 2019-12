L’incidente in località Lu Stazzareddu a Palau.

È cascato dal trattore ed è stato travolto. Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Olbia un anziano di 81 anni, F.B., di Palau. L’uomo stava percorrendo, questa mattina, verso le 10, con il mezzo agricolo la strada che porta all’agriturismo in località Lu Stazzareddu, poco fuori dal paese, quando è scivolato finendo per terra.

Le ruote del suo trattore gli sono passate sopra le gambe e la pancia. Trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale di Olbia, si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

