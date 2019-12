Da Santa Teresa a Olbia raffiche fino a 140 km/h: alberi caduti e disagi

A Olbia chiude il parco Fausto Noce.

La tempesta di vento attesa per la giornata di ieri e oggi si è puntualmente abbattuta sulla Gallura e su tutta la Sardegna.

Vento a oltre 100 chilometri orari con punte di 136 chilometri orari registrate a Santa Teresa e di 112 a Olbia. Proprio a Olbia il sindaco Settimo Nizzi ha comunicato che fino a quando le condizioni meteo non lo permetteranno, il parco Fausto Noce resterà chiuso. Verrà data nuova comunicazione non appena il parco sarà nuovamente fruibile. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza cittadini.

Disagi per i cittadini ma al momento, a parte qualche albero caduto, non si registrano gravi danni.



(Visited 156 times, 156 visits today)