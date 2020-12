La situazione coronavirus a San Teodoro.

A San Teodoro sono 31 i casi di coronavirus confermati dall’Ats e dai rispettivi medici di base. A darne notizia è stata la sindaca Rita Deretta dopo aver ricevuto l’aggiornamento sulla situazione.

Tutte le persone positive si trovano in isolamento domiciliare e sono seguite dall’Ats. Nonostante la negativizzazione di alcuni soggetti, il numero dei casi a San Teodoro è aumentato di qualche unità.

La prima cittadina ha voluto anche fornire le indicazioni per l’accesso all’esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici, in virtù della convenzione stipulata dall’Unione di Comuni Riviera di Gallura e il Mater Olbia, per la quale sono stati stanziati circa 5mila euro per il comune di San Teodoro.

Tutte le persone sintomatiche, dietro richiesta del medico di medicina generale, e tutti coloro, sintomatici e non, che abbiano avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva al Covid-19 con tampone molecolare, possono inoltrare richiesta per l’esecuzione di un 𝐭𝐚𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨 all’indirizzo comunicazionicovid@comunesanteodoro.gov.it. La richiesta è possibile anche per tutti coloro che risultano in quarantena da più di 30 giorni e sono ancora in attesa di responso da parte dell’Ats.

