L’aggiornamento del sindaco di San Teodoro.

A San Teodoro i casi positivi in quarantena asintomatici sono attualmente otto ai quali si somma un paziente leggermente sintomatico. In quarantena fiduciaria vi sono 12 persone che non hanno nessun problema clinico. Lo ha comunicato il sindaco di San Teodoro Domenico Mannironi.

“Prima di ogni altra cosa vorrei augurare al nostro concittadino Gianpaolo i miei migliori auguri per una pronta guarigione e per un rientro presso la sua famiglia per riabbracciare la moglie e le sue tre care figlie. Gianpaolo è attualmente ricoverato presso il reparto Malattie Infettive di Sassari insieme ad altri due concittadini non residenti colpiti dalcoronavirus. Forza vi aspettiamo tutti guariti qui a San Teodoro. Attualmente la situazione nel nostro Comune appare sotto controllo e le autorità sanitarie stanno facendo il possibile per seguire e tamponare a domicilio i pazienti segnalati”, ha commentato il sindaco Mannironi .

“Nei prossimi giorni continueremo il nostro screening ad altre categorie per avere un quadro immunologico più preciso sulla situazione della popolazione. Abbiamo programmato nei giorni immediatamente precedenti l’apertura della scuola i test a tutti i nostri alunni e agli insegnanti per una conoscenza più completa e quindi un inquadramento dettagliato della situazione nel nostro Comune”, ha concluso il sindaco di San Teodoro.

(Visited 265 times, 295 visits today)