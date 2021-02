Lo screening a San Teodoro.

Dopo l’istituzione della zona rossa, a San Teodoro inizierร lunedรฌ lo ๐ฌ๐œ๐ซ๐ž๐ž๐ง๐ข๐ง๐ di massa nel territorio comunale e in collaborazione con l’assessorato regionale alla Sanitร e la Regione Sardegna.

Lo screening permetterร di avere ben chiara la situazione dei contagi nel territorio ed ๐ž๐ฌ๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐๐ข ๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ข ๐Ÿ๐จ๐œ๐จ๐ฅ๐š๐ข. Potranno sottoporsi al tampone antigenico tutti i residenti del Comune di San Teodoro con etร superiore ai 5 anni e tutti coloro che per motivi lavorativi vi accedono costantemente.

In caso di positivitร al tampone antigenico, gli utenti verranno sottoposti al tampone molecolare. Sono esclusi dallo screening tutti i soggetti che risultano attualmente positivi al coronavirus, le persone giร sottoposte a quarantena, coloro che presentano dei sintomi e i professori e gli alunni delle classi 1ยฐA e 2ยฐB della Scuola Secondaria di IIยฐ grado, in quanto verranno seguiti, e saranno sottoposti a tampone, direttamente dall’Ats. I soggetti interessati da questโ€™ultimo screening eseguiranno il tampone molecolare presso lโ€™Hotspot allestito nel parcheggio dellโ€™I.Ci.Mar, nella giornata di lunedรฌ 1 marzo a partire dalle ore 12.

Lo screening si svolgerร nelle giornate di lunedรฌ 1 e martedรฌ 2 marzo 2021 presso la ๐ฉ๐š๐ฅ๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐ฌ๐œ๐จ๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ’๐ˆ๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐จ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐จ ๐ข๐ง ๐•๐ข๐š ๐Œ๐จ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ž, con l’obiettivo di contenere i contagi da Covid-19 nella variante inglese ed avere la possibilitร di โ€œsbloccareโ€ in anticipo il paese dalla zona rossa comunale.

Allo screening gratuito, ci si dovrร presentare muniti di ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐š ๐ฌ๐š๐ง๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข๐š ed un ๐๐จ๐œ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฌ๐œ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ in corso di validitร , verrร inoltre distribuita lโ€™informativa che dovrร essere firmata e consegnata allโ€™accettazione.

Lo screening verrร organizzato secondo il seguente calendario:



โ€ข ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ ๐ฆ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ–:๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ‘:๐ŸŽ๐ŸŽ: capifamiglia con cognome dalla lettera ๐€ alla lettera ๐‚ e tutto il proprio nucleo familiare;

โ€ข ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ ๐ฆ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ’:๐ŸŽ๐ŸŽ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ–:๐ŸŽ๐ŸŽ: capifamiglia con cognome dalla lettera ๐ƒ alla lettera ๐‹ e tutto il proprio nucleo familiare;

โ€ข ๐ฆ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ ๐ฆ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ–:๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ‘:๐ŸŽ๐ŸŽ: capifamiglia con cognome dalla lettera ๐Œ alla lettera ๐‘ e tutto il proprio nucleo familiare;

โ€ข ๐ฆ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ ๐ฆ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ’:๐ŸŽ๐ŸŽ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ–:๐ŸŽ๐ŸŽ: capifamiglia con cognome dalla lettera ๐’ alla lettera ๐™ e tutto il proprio nucleo familiare e tutti i soggetti che hanno comunicato la loro intenzione di partecipare allo screening per mezzo della mail comunicazionicovid@comunesanteodoro.gov.it.

Tutti coloro che non possiedono la residenza nel Comune di San Teodoro ma vi accedono per motivi lavorativi, cittadini comunitari ed extracomunitari, possono inoltrare la richiesta, per essere sottoposti al tampone antigenico, all’indirizzo mail: comunicazionicovid@comunesanteodoro.gov.it.

(Visited 226 times, 226 visits today)