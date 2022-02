A Sant’Antonio di Gallura si raccolgono adesioni per accogliere i profughi dall’Ucraina.

Il sindaco Carlo Duilio Viti comunica che il Comune di Sant’Antonio di Gallura raccoglie le adesioni dei cittadini e delle associazioni che sono disponibili ad ospitare profughi provenienti dell’Ucraina.

Per manifestare la propria disponibilità, si può scrivere all’indirizzo e-mail carloduilioviti@gmail.com indicando nome e cognome, numero di telefono e il tipo di accoglienza che si intende offrire.Sarà nostra cura raccogliere le adesioni e inviarle al coordinamento messo in campo a livello regionale per l’accoglienza.