Le decorazioni di Natale a Santa Teresa.

Santa Teresa vestita con le luci del Natale risplende ancora di più. Partendo da via Nazionale all’altezza della rotonda è un trionfo di luci bianche, ed avvicinandosi al centro del paese queste diventano intense e fluttuanti con la forma di leggiadre cascate di fili brillanti. Fermandosi davanti alla Chiesa del paese, dal portale fino alla strada si diramano filari di luci che sembrano richiamare i vitigni sopraelevati delle case di campagna. Spingendosi verso la piazza Vittorio Emanuele I, nell’angolo a sinistra salendo gli scalini, si erge maestoso un elegante albero di Natale, il cui tronco si fa spazio tra i sanpietrini e pare messo lì chissà da quanto tempo.

Questo è il dono dei Fidali 76 a tutti i compaesani e visitatori di Santa Teresa. Passando per via del Mare, verso la piazzetta ancora in costruzione, le luci si spengono e la Torre di Longosardo rimane nascosta nell’ombra, un vero peccato non poterla ammirare di notte impreziosita da neon e bagliori intermittenti. Ad illuminare la Torre il passaggio di un traghetto che finisce la sua corsa nell’insenatura del porticciolo. Qui di luci se ne trovano ben poche, se non quando ci si addentra nel fitto molo circondato da piccole barche, attraversando il ponte di legno.

Ai lati di questo corrono due linee di luce, quasi a voler indicare la direzione del marciapiede agli amanti del jogging, che spesso passano nelle ore serali. L’anno scorso proprio in questo punto in un’aiuola venne ricavato un grazioso presepe caratterizzato da elementi tipici della vita dei pescatori.

L’altra chiesa del paese, cioè quella di Santa Lucia, si presenta con la facciata evidenziata da una cornice di luce che arriva fino alla croce in alto. Davanti piazza Bruno Modesto, i lampioni sono avvolti da una spirale di piccole luci. I docenti delle scuole di Santa Teresa cosi come la maggior parte degli abitanti hanno preferito sistemare l’albero di Natale dentro la propria scuola o dimora. Esternamente solo qualche appassionato di tecnologia ha voluto illuminare a festa il balcone o il portico di casa.

