L’equipaggio olbiese completa la traversata.

Il portavoce del Movimento 5 Stelle di Olbia Roberto Ferinaio ha completato la traversata dell’Oceano Atlantico in barca a vela. Il viaggio è partito dalle isole Canarie sino all’isola di Martinica, nel bel mezzo dei Caraibi. L’impresa è stata portata a termine assieme ad altri olbiesi: Alessandro Marras, Carlo Ligas, Tomaso Abeltino e Gianfranco Udassi.

La squadra è stata capitanata dal dottore Giancarlo Tonolo, primario del Reparto di Diabetologia dell’Ospedale di Olbia. E’ stato uno straordinario esperimento che ha messo in luce le potenzialità delle persone affette dal diabete. L’equipaggio olbiese è giunto al traguardo 4° nella loro categoria e 42° in assoluto. Il rientro ad Olbia è previsto per il 19 dicembre.

