Il premio per il Resort Valle dell’Erica a Santa Teresa.

Migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d’Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d’Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi: sono questi i quattro premi assegnati ieri a Delphina hotels & resorts durante la premiazione ai World Travel Awards 2020, gli “Oscar del turismo mondiale”.

Quattro riconoscimenti, quattro omaggi al Nord Sardegna, alle sue tradizioni come quella dell’ospitalità, al cibo genuino e al rispetto della natura che da sempre contraddistinguono la filosofia del brand gallurese. Elementi che hanno convinto i votanti a sostenere e premiare Delphina hotels & resorts come “Italy’s Leading Hotel Group 2020”, migliore catena alberghiera italiana.

“Vincere questo premio- dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina- è più di un semplice riconoscimento. E’ la conferma dell’impegno e della passione di questa famiglia da oltre un quarto di secolo e rafforzano ancora di più l’orientamento delle nostre azioni future. Ringraziamo di cuore tutti i nostri sostenitori che con entusiasmo ci hanno premiato per le nostre azioni”.

Da oltre 25 anni specialista delle vacanze al mare nel Nord Sardegna, gli hotel e resort Delphina sono di proprietà, gestiti e commercializzati direttamente da due famiglie galluresi, attente alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente in cui sono nati e tuttora vivono. Un progetto che nasce dalla natura e diventa ospitalità mediterranea autentica nel Nord Sardegna con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle Superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e prestigiose ville tutte immerse in verdi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi.

Dal 2018 l’azienda è entrata nella “Lounge” di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana e del London Stock Exchange per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.

Riconfermata per la seconda volta anche l’incoronazione del Resort Valle dell’Erica come “Europe’s Leading Green Resort”, ovvero migliore green resort d’Europa, a cui si aggiunge la vittoria a livello nazionale come “Italy’s Leading Green Resort”. Un grande traguardo per l’elegante resort dall’anima green a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, pensato per offrire una vacanza 5 stelle in libertà. Immerso in 28 ettari di parco, tra arbusti e essenze mediterranee, davanti a 1400 metri di costa incontaminata e spiagge da sogno di sabbia bianca, si affaccia sugli Arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica. “Siamo incredibilmente orgogliosi – continua Muntoni – questi due premi sono un tributo alla bellezza e all’unicità di Valle dell’Erica. Abbiamo investito e continueremo ad investire tanto per offrire ai nostri ospiti una vacanza sempre più eco-sostenibile che rispetta l’ambiente e valorizza uno stile di vita sano, la cultura e l’enogastronomia locale”.

Premiato anche il Resort & SPA Le Dune di Badesi come Italy’s Leading Beach Resort 2020, ovvero miglior beach resort d’Italia. Immerso in un parco di 280 mila metri quadrati tra dune di sabbia, ginepri e profumata macchia mediterranea, questo paradiso delle famiglie è una vera oasi naturale con 5 hotel, 10 ristoranti, un’elegante SPA, numerose attività gratuite per il tempo libero e servizi per praticare sport acquatici.

“Il premio al Resort & SPA Le Dune – conclude Muntoni – ci riempie di orgoglio e ci ispira a fare sempre meglio. A rendere unica la nostra offerta la bellezza della spiaggia di Li Junchi, proprio di fronte al resort. Lunga 8 chilometri, è molto amata anche dagli ospiti che possono fare lunghe passeggiate su zone quasi deserte. Le dune di sabbia dietro la spiaggia hanno una vegetazione affascinante, popolata da ginepri, rose marine e altre essenze, mentre il panorama spazia dall’isolotto di Isola Rossa all’Asinara.”

Il Resort Valle dell’Erica e il Resort Le Dune, come le altre strutture della collezione Delphina, sono eccellenze dell’ospitalità sostenibile. Un percorso iniziato ancor prima della nascita della struttura e confluito nel marchio We are green, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura con un protocollo di buone pratiche. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana, ed una delle prime al mondo, ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di Co2 ogni anno. Nell’ultimo triennio più di 10600 tonnellate risparmiate: l’equivalente della Co2 assorbita da 75 mila alberi in un anno intero. L’azienda è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto “Genuine Local Food Oriented”, marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Per questo più del 70 per cento dei fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull’isola, con l’obiettivo di raggiungere l’80 per cento entro la fine del 2021.

