La situazione coronavirus a Tempio.

Continua purtroppo a crescere la curva dei nuovi contagi a Tempio. Sale a 28 il dato dei positivi accertati in città. Di questi casi la maggior parte si trovano presso il proprio domicilio e sono asintomatici o con sintomi lievi.

Quindici invece i soggetti che hanno ricevuto la refertazione di negatività. Scendono a 16 le persone in isolamento fiduciario che hanno avuto contatti non diretti con i positivi e a 16 quelle in quarantena obbligatoria che hanno invece avuto contatti diretti con casi confermati di coronavirus. Dall’ultimo report si registra dunque un trend in crescita dei positivi.

“La situazione dei contagi sta aumentando negli ultimi giorni per cui è necessario prestare ancora più attenzione ad azioni semplici come mantenere il distanziamento sociale, igienizzare frequentemente le mani e utilizzare la mascherina. Si raccomanda pertanto prudenza e l’osservanza di tutte le misure di sicurezza e le precauzioni previste dalla normativa vigente”, ha commentato il sindaco Gianni Addis.

