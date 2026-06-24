Santa Teresa, lavori al porto per attrarre anche navi di lusso

I lavori al porto di Santa Teresa di Gallura.

Nuovi interventi infrastrutturali interesseranno il porto di Santa Teresa Gallura, con l’avvio del potenziamento del varco di sicurezza e l’avanzamento della progettazione per il completamento e l’allungamento della banchina commerciale. Un insieme di opere che punta a rafforzare il ruolo dello scalo nei collegamenti con la Corsica e a consolidarne la funzione strategica per il territorio della Gallura.

L’inizio dei lavori.

La notizia è stata resa nota dall’Onorevole Dario Giagoni, che ha comunicato l’avvio degli interventi e lo stato di avanzamento della progettazione. Secondo quanto riportato dal parlamentare, le opere previste riguardano da un lato il miglioramento dei livelli di sicurezza portuale attraverso l’adeguamento del varco di accesso e controllo, e dall’altro lo sviluppo infrastrutturale della banchina commerciale.

In particolare, l’allungamento della banchina potrebbe consentire, oltre alla gestione delle attuali rotte marittime, anche l’attracco di piccole navi da crociera di fascia alta. Un segmento turistico in crescita che, secondo le valutazioni degli operatori, potrebbe generare ricadute economiche significative per l’intero territorio gallurese, con effetti positivi su turismo, accoglienza, ristorazione e commercio.

L’obiettivo.

L’obiettivo complessivo è quello di rafforzare la competitività dello scalo nel sistema dei collegamenti del Mediterraneo occidentale, migliorandone al tempo stesso funzionalità e attrattività. Giagoni ha inoltre sottolineato il valore strategico dell’intervento per lo sviluppo economico del territorio e ha ribadito l’impegno a sostenere il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell’opera, una volta completata la fase di progettazione.

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