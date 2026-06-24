Addio a Giovanni Forteleoni.

Berchidda si stringe in un profondo e commosso cordoglio attorno alla famiglia per la dolorosa scomparsa del dottor Giovanni Forteleoni. La notizia ha colpito al cuore il paese gallurese, che oggi piange la perdita di un uomo stimato, ricordato da tutti non solo per le sue doti professionali, ma anche per la sua straordinaria sensibilità umana e artistica.

Il legame tra il dottor Forteleoni e Berchidda resterà indissolubile nel tempo. Ne è un simbolo fulgido lo splendido presepe fatto a mano che il medico volle generosamente donare al paese: un’opera d’arte ricca di estro, passione e dettaglio, che rimarrà come patrimonio e testimonianza eterna del suo affetto per la cittadinanza.

Le parole del sindaco Andrea Nieddu.

A interpretare il sentimento di vicinanza dell’intera cittadinanza è il primo cittadino. Il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, a nome proprio e di tutta l’Amministrazione Comunale, ha voluto esprimere le più sincere condoglianze ai familiari in questo momento di immenso dolore, rilasciando la seguente dichiarazione:

“Il legame del dottor Giovanni Forteleoni con la nostra comunità resterà vivo anche attraverso il ricordo del suo estro e della sua generosità, di cui è fulgido esempio lo splendido presepe fatto a mano che volle donare al paese di Berchidda. A nome mio e dell’amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia in questo momento di immenso dolore.” Con la scomparsa del dottor Forteleoni, Berchidda perde un pezzo importante della sua storia recente, ma l’eredità del suo altruismo continuerà a vivere nella memoria collettiva e nelle opere lasciate alla sua amata comunità.

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