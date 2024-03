Si avvicina alla casa della ex nonostante il divieto, arrestato un 40enne

Arrestato un 40enne.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Uta per aver violato gli obblighi di restrizione imposti in seguito alla denuncia della sua ex compagna.

Nonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, l’uomo ha tentato di raggiungere la sua abitazione e ha manifestato comportamenti minacciosi nei suoi confronti. Una nuova denuncia è stata presentata ai carabinieri, che hanno proceduto con l’arresto e l’aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere a Uta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui