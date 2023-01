Cane ferito finisce nel canale, alcuni passanti lo scoprono all’alba

Cane finisce nel canale e viene salvato dai vigili del fuoco

Alle prime luci dell’alba alcuni passanti hanno notato un cane in difficoltà dentro un canale e hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Erano le 7.30 quando la richiesta d’intervento è arrivata al comando di viale Marconi dei vigili del fuoco di Cagliari. Gli uomini del 115 hanno dovuto fare poca strada per raggiungere via Mercalli, nel tratto che costeggia il canale di Terramaini.

Alla squadra del comando si è aggiunto nucleo sommozzatori del distaccamento Porto per recuperare lo sfortunato animale dalle acque fredde del canale. Una volta portato a riva il cane, gli operatori si sono accorti che aveva delle ferite e hanno avvisato un veterinario che adesso lo sta curando. Avviate anche le procedure per verificare se avesse il microchip e risalire agli eventuali proprietari.

I vigili del fuoco sono sempre pronti a intervenire, sia che si tratti di persone sia di animali. Capita spesso, in fatti, che le squadre del 115 entrino in azione per soccorrere cani, volpi o mucche rimasti incastrati, dentro un canale o in una grotta. Il recupero si conclude sempre con qualche coccola e la foto di rito.

