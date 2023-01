Appuntamento di Fdi a Olbia sulla fibromialgia

Dal Senato al Consiglio regionale, i politici Fdi si ritrovano a Olbia per fare il punto su quanto stia facendo la politica per la fibromialgia. Il circolo Fratelli d’Italia “Davide Rossi” di Olbia è lieta di invitare la cittadinanza all’incontro “Fibromialgia – Gli aggiornamenti della Politica”. Si terrà il 14 gennaio all’Hotel For You di Olbia in via Porto Romano, a partire dalle 10.

Il coordinatore Piro

“L’idea di organizzare questo evento è nata dopo un recente incontro con le referenti locali dell’associazione CFU-Italia“. Afferma Marco Piro, coordinatore del circolo cittadino di Fdi. “Da subito abbiamo preso a cuore le loro istanze. Ci siamo prodigati per portare ad Olbia gli esponenti politici del nostro partito che lavorano da diverso tempo per riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante. Patologia purtroppo poco conosciuta e ancora difficilmente diagnosticabile se non in tempi lunghi. Un’istanza che parte dal basso. Ma che spero porti in tempi rapidi a garantire le risposte attese da tempo ed assicurare le migliori terapie e la dovuta assistenza”.

L’organizzatrice Secchi

“Ringrazio il partito, che mi ha dato la possibilità di organizzare questo evento. Abbiamo necessità di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni a non restare indifferenti a questa patologia. Ormai interessa circa due milioni di persone su tutto il territorio nazionale – dichiara la vicepresidente cittadina Valentina Secchi -. Tante di queste persone devono fare i conti con lo scetticismo dell’opinione pubblica e il calvario di chi soffre di fibromialgia è fatto di notti insonni e di persone che non credono al loro stato di salute. La politica sta finalmente intervenendo con azioni concrete grazie ai parlamentari e ai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e durante questo incontro ascolteremo anche gli aggiornamenti dei diretti interessati”.

L’incontro pubblico, aperto alla cittadinanza interessata, sarà introdotto dai referenti politici territoriali di FdI. Poi ci sarà un contributo del senatore Andrea De Priamo, primo firmatario di un Ddl per il riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante, presentato il 7 Dicembre 2022. Parteciperanno all’incontro il senatore e medico Giovannino Satta, eletto in Sardegna, in qualità di membro della commissione Sanità del Senato e il deputato Salvatore Deidda, già firmatario di un Ddl presentato nel 2018 a favore del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante. Ci sarà Fausto Piga, capogruppo in Consiglio regionale e primo firmatario della proposta di legge approvata in Regione che istituisce in via sperimentale un sussidio economico a favore dei malati di fibromialgia. Presente l’onorevole Antonio Mario Mundula, presidente della commissione Sanità della Regione Sardegna. Ospiti le referenti dell’associazione di volontariato “Comitato fibromialgici uniti – Italia” (Cfu-Italia odv).

