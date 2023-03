Nascondeva la droga in un tubo di grondaia, arrestato 18enne

Arrestato un 18enne.

Gli agenti della polizia di Stato di Cagliari hanno arrestato un 18enne, incensurato, per detenzione di droga con l’intento di spacciarla. Gli agenti della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile hanno condotto una perquisizione in un’abitazione situata nel quartiere di Sant’Elia, in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti riguardanti la presenza di giovani in cerca di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata effettuata con l’ausilio dei cani antidroga Garin e Viorel del Nucleo Cinofili della polizia di Stato. Circa 60 grammi di hashish già suddivisi in circa un centinaio di dosi sono stati trovati e sequestrati nella zona del giardino dell’abitazione, all’interno di un contenitore fatto con un tubo di grondaia nascosto in un anfratto del muro di cinta. Inoltre, gli agenti hanno anche trovato e confiscato circa 400 euro in contanti, che potrebbero essere provento della vendita di droga.

Il giovane, nei giorni scorsi, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle e l’arresto è stato convalidato dal giudice nell’udienza con rito direttissimo, senza l’applicazione di misure cautelari ma concedendo i termini per la sua difesa.

