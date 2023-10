Sardinia Ferries lancia lo sconto del 40% per i passeggeri sardi

Lo sconto di Sardinia Ferries.

Sardinia Ferries, da sempre attenta alle esigenze della popolazione dell’Isola, rafforza ulteriormente il suo impegno, con nuove tariffe agevolate per i residenti in Sardegna.

Da oggi, infatti, è disponibile, su un grandissimo numero di viaggi, la Promo Residenti, con uno sconto del 40% per gli abitanti dell’Isola che partono dalla Sardegna, con un biglietto di andata e ritorno, dal 15 ottobre 2023 al 15 marzo 2024. Più in dettaglio, i Residenti in Sardegna possono accedere al 40% di sconto, su passeggeri, veicoli e sistemazioni (Promo Residenti), acquistando un biglietto di Andata/Ritorno con origine dalla Sardegna, prenotando a partire da 30 giorni prima della data del viaggio, giorno della partenza escluso.

