Clima infuocato, come la bandiera, prima di Bari-Cagliari

Tifosi del Bari tutti in cerchio, bambini compresi, a urlare “Odio Cagliari” mentre bruciavano una bandiera dei Quattro mori. Il video ha subito fatto il giro dei telefonini, contribuendo a far salire una tensione già alle stelle. All’andata il clima non è stato dei migliori con i pochi tifosi del Bari presenti a Sant’Elia che hanno lanciato un fumogeno sul pubblico della Curva sud. Quella palla luminosa ha poi fatto avanti e indietro tra un settore e l’altro. Ed è arrivata una sanzione per entrambe le società. Domenica c’è la finale di ritorno: una delle due squadre andrà in Serie A.

Il pareggio acciuffato nel recupero ha galvanizzato i tifosi pugliesi. Tra i festeggiamenti, però, spicca quel rituale col fuoco. Per colpire il capoluogo sardo hanno bruciato il simbolo di tutta l’Isola e degli emigrati in giro per il mondo. La bandiera dei Quattro mori in fiamme ha colpito al cuore molti sardi che mai si sarebbero sognati di fare altrettanto. Non perché siano dei santi, ma perché nessuno in Sardegna ha idea di quale sia la bandiera della Puglia.

