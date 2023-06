La giornalista sarda Valentina Caruso approda a Rai 1 con “Camper”

La cagliaritana Valentina Caruso inviata di “Camper” su Rai 1.

La giornalista sarda Valentina Caruso sarà una degli inviati della trasmissione “Camper“, che torna in onda su Rai1 a partire dal prossimo 12 giugno. La giornalista cagliaritana, da inviata, avrà il compito di visitare ed esplorare i siti archeologici e le località di cultura più suggestivi di tutta Italia, per illustrarli ai telespettatori.

Valentina Caruso, inviata di Sky Sport per la Sardegna, conduttrice a Radiolina e Videolina e cronista sportiva dell’Unione Sarda, in “Camper” curerà la rubrica di archeologia del programma, con due collegamenti di approfondimento sul posto, due volte alla settimana.

La trasmissione.

La trasmissione “Camper”, condotta da Marcello Masi, andrà in onda tutti i giorni dal 12 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 12.25, fino all’8 settembre. Il conduttore è forte della recente esperienza di “Linea verde life“, che ha avuto un grande successo di pubblico, ed è stato scelto appositamente per dare la stessa impronta alla nuova trasmissione.

“Sarà un viaggio bellissimo alla scoperta delle bellezze archeologiche italiane – ha affermato Valentina Caruso -, sono felice di questa nuova avventura professionale che unisce i miei studi e le mie passioni al mio lavoro nella comunicazione”.

L’obiettivo della trasmissione è quello di “portare gli spettatori in vacanza“, con collegamenti in diretta, oltre che dai siti archeologici e dai siti di interesse culturale di tutta Italia, anche da sagre e feste locali, borghi, paesaggi caratteristici e località balneari, con “soste” in cucina, con le ricette tipiche delle diverse località visitate dagli inviati e consigli di esperti dei diversi settori per organizzare al meglio le vacanze.

