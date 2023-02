L’incidente sulla strada provinciale 15.

Violento incidente, questa mattina, intorno alle 8:30, nella strada provinciale 15, non lontano dal paese di Nughedu Santa Vittoria.

Una giovane donna in prossimità di una curva ha perso il controllo della vettura andando a ridosso di un muro in cemento. Giunta sul posto la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e lo scenario.

La giovane donna è stata trasportata da un’ambulanza del servizio sanitario regionale all’ospedale San Martino di Oristano. Sul posto anche i carabinieri di Sorradile per quanto di loro competenza.