L’ultimo viaggio di Salvatore, il lutto colpisce Olbia

L’addio a Salvatore Masoni.

Avrebbe festeggiato 76 anni il prossimo mese, ma nelle scorse Salvatore Masoni è venuto a mancare. L’uomo, originario di Olbia, da qualche tempo soffriva di un brutto male, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ironico e generoso, era profondamente devoto. Il conforto della fede non gli è mancato nemmeno nel periodo peggiore, poche ore prima della sua scomparsa.

L’annuncio della scomparsa è avvenuto dalla moglie Silvia, da cui ebbero due figli, Tomaso e Francesca. I funerali si terranno domani, alle ore 11:30, nella chiesa di Sant’Antonio, in via Aspromonte, a Olbia, con partenza da via delle Felci.