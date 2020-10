Contagi e carenza di personale, la preoccupazione dei sindaci dell’Alta Gallura

Chiesta la convocazione urgente della Conferenza Socio Sanitaria.

I sindaci dell’Unione dei Comuni Alta Gallura ( Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba) hanno dato unanime e pieno mandato al presidente del Distretto Sanitario e sindaco di Tempio Pausania Giannetto Addis di richiedere una convocazione urgente della Conferenza Socio Sanitaria della Gallura sull’emergenza coronavirus e sulla organizzazione dei Servizi Territoriali in relazione alla Pandemia.

I sindaci, esprimendo solidarietà e vicinanza ai dipendenti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Tempio, che stanno lavorando, per mancanza di personale e mezzi, in condizioni difficilissime, hanno evidenziato nello specifico l’insufficienza del personale addetto ai servizi di prevenzione in relazione alle attività di tracciamento, comunicazione e screening. I Sindaci hanno posto l’accento sulla necessità di dotare SISP di adeguato personale e di mezzi e attrezzature sufficienti a garantire una più puntuale ed efficace azione di prevenzione.

I sindaci, in particolare, segnalano le criticità già in essere presso le strutture scolastiche su cui Ats e Assessorato Regionale alla Sanità devono garantire procedure e parametri adeguati al contenimento e al contrasto della diffusione del virus.

Nell’auspicare un’immediata convocazione della Conferenza Socio sanitaria della Gallura, i Sindaci si appellano all’Assessorato alla Sanità affinché ponga in essere quanto di propria competenza in tempi brevissimi.

