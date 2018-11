Basket, prima vittoria per le esordienti della Santa Croce.

Primi punti ufficiali per le giovanissime della Santa Croce.

Primo successo stagionale per le esordienti della Santa Croce allenate da Fabiana Pinna. Le giovanissime gialloblù hanno infatti sconfitto domenica scorsa le pari età della Dinamo Sassari, ospiti al Pala Da Tome, per 39 a 12. Una vittoria che fa storia perchè è la prima in un campionato ufficiale per la squadra femminile santacrocina. Il lavoro avviato l’anno passato, quando un numero sempre più elevato di bambine si è allenato con passione agli ordini di coach Fabiana Pinna, inizia a dare frutti importanti. Già nella stagione scorsa le gazzelle gialloblù avevano ben figurato mettendo a segno importanti risultati nelle sfide con realtà cestistiche femminili blasonate e con una lunga attività alle spalle.

Per questo motivo la società olbiese ha deciso di partecipare al campionato esordienti dando alle motivatissime allieve della Pinna l’opportunità di crescere ulteriormente in un torneo con punti in palio. La Santa Croce femminile è inserita in un girone a 8 assieme a tre compagini di Alghero (Pallacanestro, CMB e Coral), due di Sassari (Dinamo e Basket 90) e le rappresentanti di Nuoro e Ittiri. Obiettivo della dirigenza è quello di consentire alle bimbe di maturare un’esperienza fondamentale per il loro sviluppo fisico, tecnico e comportamentale continuando ad affinare le loro conoscenze. Il raggruppamento in cui giocano è composito, con squadre di un livello molto più alto e altre alla portata. Una tappa essenziale nel percorso di maturazione in atto.

Domenica prossima impegno esterno per le pupille di Fabiana Pinna che viaggeranno ad Alghero per il faccia a faccia con la Coral. Una partita da cui trarre nuove preziose indicazioni sulle potenzialità delle esordienti olbiesi. Il gruppo a disposizione dell’allenatrice sassarese intanto sta diventando ogni giorno più numeroso dimostrando se ce ne fosse ancora bisogno la validità della decisione della Santa Croce di ridare linfa e sostanza alla pallacanestro femminile in città.

