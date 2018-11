Lavanderia sotto sequestro.

E’ stata posta sotto sequestro preventivo dal Gip di Tempio la lavanderia industriale in via Terralugiana a La Maddalena, Marek srl. La denuncia era scattata qualche anno fa per i troppi rumori e la troppa vicinanza alle case e alle palazzine intorno. Stando al racconto degli inquilini i rumori erano fortissimi e i condomini avevano avviato una vera e propria battaglia legale per risolvere una situazione a loro dire non più tollerabile.

Secondo i residenti, infatti, i rumori e i vapori provocate dal funzionamento dei macchinari per il lavaggio dei capi avrebbero disturbato la quiete dei residenti. Per questo avevano deciso di presentare una denuncia. Le proteste degli inquilini del palazzo ieri sono sfociate nel provvedimento del giudice di mettere sotto sequestro l’attività.

(Visited 166 times, 166 visits today)