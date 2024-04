Hermaea Olbia riceve Bologna, la gara vale una stagione

La partita dell’Hermaea Olbia.

La partita che vale una stagione è finalmente alle porte. Domenica pomeriggio, per il 5° e ultimo turno di ritorno della Pool Salvezza della Serie A2 Femminile di volley, l’Hermaea Olbia riceve al Geopalace la Vtb Fcredil Bologna per uno scontro diretto che può valere la permanenza nella categoria.

Gli ultimi 3 successi contro Soverato, Pescara e Padova hanno permesso alle aquile tavolarine di issarsi in quarta posizione con 33 punti. Gli stessi di Melendugno e due in più rispetto alle felsinee, che al momento sarebbero la quinta squadra a lasciare la serie cadetta dopo Pescara, Padova, Costa Volpino e Soverato.

Spalle al muro, Bologna sbarcherà in Sardegna col coltello tra i denti per piazzare il sorpasso in extremis, mentre l’Hermaea vuole assolutamente vincere per chiudere il discorso salvezza e festeggiare di fronte ai propri sostenitori.

Sarà della partita anche la palleggiatrice Dana Schmit: la distorsione alla caviglia accusata a Padova si è rivelata di lieve entità, e la giocatrice austriaca sarà regolarmente a disposizione.

Coach Dino Guadalupi: “Abbiamo lavorato in settimana focalizzandoci solo ed esclusivamente sulla partita e sulla nostra prestazione. In gare del genere la motivazione vien da sé e rappresenta uno stimolo ulteriore per far bene. Un pizzico di tensione è normale, ma concentrarsi sul concreto aiuta a tenerla a bada. Le ultime 3 vittorie hanno confermato la miglior continuità della squadra nella fase muro difesa e nella fase break in generale: questo rende ci rende più equilibrati e ci permette di gestire con maggior lucidità le situazioni in attacco. Il risultato? Sarebbe un grosso errore scendere in campo per fare giusto lo stretto necessario. Dovremo cercare di ottenere il miglior risultato possibile a prescindere da tutto, giocando con il piacere di affrontare una sfida del genere. Alla fine è ciò per cui lavoriamo tutti i giorni. Bologna è una squadra esperta e piuttosto regolare nei fondamentali di seconda linea, mentre in attacco hanno saputo trovare delle soluzioni diverse a seconda delle gare, e questo ha permesso loro di restare in corsa per l’obiettivo salvezza. Dovremo essere bravi a leggere le loro intenzioni e trovare le giuste contromisure. Ci auguriamo di vedere tanta gente sugli spalti: il fattore campo per noi è sempre stato importante. Di fronte ai nostri tifosi abbiamo sempre trovato le prestazioni e i risultati migliori. Un bel supporto potrà senz’altro rappresentare un valore aggiunto”.

Fischio d’inizio domenica 7 aprile alle 17 al Geopalace di Olbia. Arbitreranno i signori Grossi e Pescatore. La gara sarà visibile in diretta streaming (previa iscrizione gratuita) sul sito volleyballworld.tv.

