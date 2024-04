Spaccia hashish, marijuana e cocaina: arrestato un 24enne

Arrestato un 24enne di Cagliari.

Nella mattinata di ieri, durante un’operazione condotta dalla polizia di Stato per prevenire e reprimere il traffico illecito di sostanze stupefacenti, è stato arrestato a Cagliari un uomo di 24 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’azione è scaturita da servizi di osservazione mirati, durante i quali gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, notando un’intensa attività sospetta in un appartamento nella zona di Mulinu Becciu, hanno deciso di intervenire. Nell’irruzione, sono stati rinvenuti e sequestrati 160 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina suddivisa in 11 dosi, 450 grammi di marijuana e la somma di 65,00 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita. Nell’abitazione, il giovane aveva organizzato una vera e propria base logistica per lo smistamento delle droghe, come confermato dal ritrovamento di appunti che dettagliavano la contabilità delle vendite di stupefacenti, testimonianza di un’attività di spaccio estesa e lucrativa.

Dopo la formalizzazione degli atti, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella stessa mattinata di ieri, durante l’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui