Lorenzo, 6 anni, di Arzachena, è campione regionale di Karate

Lorenzo Maiocchi di Arzachena è campione regionale di Karate.

Il piccolo Lorenzo Maiocchi, 6 anni, di Arzachena, atleta del Team Karate Arzachena, è il campione regionale di Karate nella categoria “Palloncino” – under 8.

Il campionato, che si è svolto in 4 tappe in giro per la Sardegna, lo ha visto vincere ai punti sugli altri atleti in gara. La competizione consiste nell’esecuzione di una serie di gesti tecnici davanti a un “palloncino”, in genere un sacco a mezza altezza fissato al suolo con una staffa.

